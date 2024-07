Seniorin übergibt gesamte Ersparnisse an Telefonbetrüger

Nach dem Anruf eines Trickbetrügers hat eine Seniorin im Landkreis Konstanz ihre gesamten Ersparnisse an Unbekannte übergeben. Ein Mann hatte die Frau aus Singen kontaktiert und sich als Staatsanwalt ausgegeben, wie die Polizei mitteilte. Er gab an, ihr Sohn habe einen tödlichen Unfall verursacht und eine Untersuchungshaft könne angeblich nur gegen Zahlung einer Kaution vermieden werden. Die Seniorin habe daraufhin einen vierstelligen Betrag aus einem Bankschließfach geholt und draußen an eine unbekannte Frau übergeben.

Immer wieder erhalten besonders ältere Menschen Anrufe von angeblichen Polizisten oder Staatsanwälten, die zur Herausgabe von Geld und Wertsachen verleiten wollen. Polizei und Staatsanwaltschaft fordern jedoch nie eine Kaution oder die Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen. Bei solchen Anrufen sollte man äußert misstrauisch sein und bei Verdacht die 110 verständigen, mahnt die Polizei.