Sexualdelikt und Nazi-Parolen: Polizei nimmt Mann fest

Die Polizei hat einen Mann in Kassel festgenommen, der vor dem Polizeipräsidium verbotene nationalsozialistische Parolen gerufen hatte. Nach dem 46-Jährigen sei bereits gefahndet worden, er habe wenige Tage zuvor eine 17-Jährige sexuell belästigt, teilte die Polizei mit. An der Straßenbahnhaltestelle des Bahnhofs Wilhelmshöhe hatte eine Kamera den Mann bei der Tat gefilmt.

Am Dienstagmittag hörte ein Wachpolizist durch ein geöffnetes Bürofenster, wie der 46-Jährige immer wieder «Sieg Heil» rief, wie es hieß. Als er aus dem Fenster schaute, erkannte er den gesuchten Mann aus der polizeiinternen Fotofahndung.

Der Wachpolizist verständigte seine Kollegen, die den 46-Jährigen am Hauptbahnhof stellen konnten. Er wurde laut Polizei mit einem Atemalkoholwert von 1,9 Promille festgenommen. Der 46-Jährige muss sich neben dem Sexualdelikt nun auch für das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.