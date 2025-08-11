Icon Menü
Kriminalität: Streit eskaliert: 44-Jähriger wird schwer verletzt

Kriminalität

Streit eskaliert: 44-Jähriger wird schwer verletzt

Im Laufe einer Auseinandersetzung schlägt und tritt ein 19-Jähriger mehrfach auf einen 44-Jährigen ein. Der Mann wird schwer verletzt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein 19-Jähriger schlägt und tritt einen 44-Jährigen, auch als dieser noch am Boden liegt - nun ermittelt die Polizei wegen des Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt. (Symbolbild)
    Ein 19-Jähriger schlägt und tritt einen 44-Jährigen, auch als dieser noch am Boden liegt - nun ermittelt die Polizei wegen des Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Ein 44-Jähriger ist bei einem Streit in Hainburg attackiert und schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger soll den Mann mehrfach geschlagen und gegen den Kopf getreten haben, wie die Polizei mitteilte. Der Verdächtige wurde noch vor Ort festgenommen.

    Nach ersten Erkenntnissen war es am Sonntagnachmittag zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Durch Schläge fiel der 44-Jährige zu Boden. Der 19-Jährige soll ihn daraufhin gegen den Kopf getreten haben, wodurch er schwer verletzt wurde. Ein Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von über zwei Promille.

    Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Das Tatmotiv ist derzeit noch weitgehend unklar und ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

