Streit eskaliert: 44-Jähriger wird schwer verletzt

Ein 44-Jähriger ist bei einem Streit in Hainburg attackiert und schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger soll den Mann mehrfach geschlagen und gegen den Kopf getreten haben, wie die Polizei mitteilte. Der Verdächtige wurde noch vor Ort festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen war es am Sonntagnachmittag zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Durch Schläge fiel der 44-Jährige zu Boden. Der 19-Jährige soll ihn daraufhin gegen den Kopf getreten haben, wodurch er schwer verletzt wurde. Ein Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von über zwei Promille.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Das Tatmotiv ist derzeit noch weitgehend unklar und ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen.