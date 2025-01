Streit wegen Lappalie endet tödlich

Eine Kleinigkeit soll den tödlichen Streit zwischen zwei Freunden am Samstagabend in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) ausgelöst haben. Details teilte die Polizei nicht mit, es sei aber keineswegs um eine große Sache gegangen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Aalen.

Im Streit habe schließlich ein 23 Jahre alter Mann in einer Wohnung im Ortsteil Aichholzhof auf seinen ein Jahr älteren Bekannten eingeschlagen. Tatwaffe sei ein metallischer Gegenstand gewesen, hieß es. Der deutsche Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Polizei äußerte sich nicht dazu, ob einer der beiden oder auch beide Männer betrunken waren.