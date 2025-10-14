Täter nach Gewalttat in Maintal weiter flüchtig

Zwei Tage nach der Gewalttat gegen einen 19-Jährigen in Maintal dauern die Ermittlungen zu dem Fall an. Noch sei kein Tatverdächtiger gefasst, auch könnten bisher keine Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat genannt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Der 19-Jährige war lebensgefährlich verletzt worden. Nach einer Notoperation befand er sich in kritischem Zustand, zu seinem Gesundheitszustand wurde zunächst ebenfalls kein neuer Stand bekannt.

Passanten hatten den jungen Mann am Sonntagnachmittag mit augenscheinlichen Stichverletzungen auf der Straße entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Vor Ort gab es am Sonntag umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen. Außerdem wurden zahlreiche Zeugen vernommen.

Mann mit dunklen Haaren und dunklem Mantel gesucht

Nach bisherigen Erkenntnissen soll kurz nach der Tat ein etwa 20 Jahre alter und 1,70 Meter großer Mann mit dunklen Haaren und einem dunklen Mantel gemeinsam mit mindestens einem weiteren Mann vom Tatort geflüchtet sein. Bei den Ermittlungen ging es um die Frage, inwieweit diese Männer in Verbindung zu der Tat stehen. Polizei und Staatsanwaltschaft gingen davon aus, dass sich Täter und Opfer kennen. Hinweise auf eine Gefährdung Dritter hatten sich den Angaben zufolge nicht ergeben.