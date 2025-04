Täter nach Messerangriff weiter flüchtig

Nach dem Messerangriff am Karlsruher Hauptbahnhof sucht die Polizei weiter nach dem flüchtigen Täter. Die Fahndung dauere an, teilten die Beamten mit. Der Unbekannte hatte am Freitag einen Mann mit einem Messer am Oberarm schwer verletzt. Danach lief er in Richtung der Südseite des Bahnhofs.

Die Hintergründe der Tat waren laut Polizei nicht bekannt. Auch eine Beschreibung des Angreifers gibt es bislang nicht. Es gebe keine konkrete Bedrohung für die Bevölkerung, teilte die Polizei weiter mit.

Nach der Tat hatte die Polizei am Freitag einen Großeinsatz begonnen und dabei auch einen Hubschrauber eingesetzt.