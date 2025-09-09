Tödlicher Angriff in US-Stadtbahn - Anklage gegen Mann

Nach einem tödlichen Angriff auf eine junge Frau in einer Stadtbahn in den USA ist ein 34-Jähriger angeklagt worden. Der Mann habe wiederholt Straftaten begangen, hieß es vom Justizministerium, das die Klage initiiert hat.

Die tödliche Attacke soll sich bereits am 22. August in der Großstadt Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina ereignet haben. In den vergangenen Tagen machten in den sozialen Medien in den USA Videoaufnahmen die Runde, die den Angriff zeigen sollen. Man sieht auf den mutmaßlichen Überwachungskamera-Aufnahmen einen Mann, der aufsteht und von hinten eine junge Frau, die vor ihm in der Bahn Platz genommen hatte, angreift. Es wurde mehrmals auf sie eingestochen.

Ein Reporter hatte vor Tagen auch US-Präsident Donald Trump auf die Attacke angesprochen. Danach hatte die US-Regierung den Fall verstärkt thematisiert.

Es läuft eine Debatte um Sicherheit im Nahverkehr, aber auch darum, wie man mit Wiederholungstätern umgeht. Den Angaben zufolge könnte dem Mann im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Haft oder der Tod drohen.