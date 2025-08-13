Icon Menü
Kriminalität: Toilettenhäuschen mutmaßlich in Brand gesetzt

Kriminalität

Toilettenhäuschen mutmaßlich in Brand gesetzt

Spaziergänger bemerken einen Brand auf einem Schulgelände im nordhessischen Gudensberg. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ein Toilettenhäuschen auf einer Baustelle brennt völlig nieder - Selbstentzündung kann laut dem aktuellen Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. (Symbolbild)
    Ein Toilettenhäuschen auf einer Baustelle brennt völlig nieder - Selbstentzündung kann laut dem aktuellen Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Auf einem Schulgelände in Gudensberg (Schwalm-Eder-Kreis) haben Unbekannte mutmaßlich ein Toilettenhäuschen angezündet. Wie die Polizei mitteilte, stand die mobile Toilettenkabine auf einer umzäunten Baustelle auf dem Gelände. Das Toilettenhäuschen wurde demnach komplett zerstört.

    Eine Selbstentzündung könne nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Bislang gibt es keine Hinweise zu den Tätern. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

