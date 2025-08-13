Toilettenhäuschen mutmaßlich in Brand gesetzt

Auf einem Schulgelände in Gudensberg (Schwalm-Eder-Kreis) haben Unbekannte mutmaßlich ein Toilettenhäuschen angezündet. Wie die Polizei mitteilte, stand die mobile Toilettenkabine auf einer umzäunten Baustelle auf dem Gelände. Das Toilettenhäuschen wurde demnach komplett zerstört.

Eine Selbstentzündung könne nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Bislang gibt es keine Hinweise zu den Tätern. Nun ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer.