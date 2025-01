Tote 25-Jährige in Stuttgart starb durch Gewalt

Nach dem Fund einer toten 25-Jährigen in Stuttgart ist der Leichnam obduziert worden. Eine Obduktion habe die Annahme bestätigt, dass die junge Frau durch Gewalteinwirkung starb, sagte ein Polizeisprecher. Schon die Auffindesituation und die Verletzungen der Frau haben darauf schließen lassen, dass sie gewaltsam ums Leben kam. Weitere Details zur Todesursache nannte der Sprecher wegen der laufenden Ermittlungen nicht. Zu den Hintergründen der Tat machte er ebenfalls keine Angaben. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft gingen die Ermittler zunächst von einem Tötungsdelikt aus.

Die 25-Jährige war am Freitag leblos in ihrer Wohnung gefunden worden. Weil sie länger nicht erreichbar gewesen war, hatten Freunde die Polizei alarmiert. Die Sonderkommission «Chalet» der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Einem Polizeisprecher zufolge sind bislang nur wenige Hinweise eingegangen. Inzwischen sei zudem der Tatort untersucht und die Nachbarschaft befragt worden, berichtete ein Polizeisprecher am Sonntag.