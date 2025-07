Tote Frau in Ferienwohnung: Keine Hinweise auf Mittäter

Eine Woche nach dem Fund einer toten Frau in Heidenrod (Rheingau-Taunus-Kreis) geht die Polizei weiterhin von dem 48-jährigen Mann als Täter aus, der sich kurz nach der Tat selbst getötet hatte. Hinweise auf weitere mögliche Täter hätten sich nicht ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft in Wiesbaden mit. Der Mann hatte sich vergangenen Montag selbst angezündet und war in einer Klinik gestorben. Die getötete 44-Jährige wurde am selben Tag in einer Ferienwohnung in Heidenrod von den Wohnungseigentümern entdeckt.

Die in Wiesbaden lebende Frau und der aus Rheinhessen stammende Mann hatten die Ferienwohnung im Ortsteil Dickschied gemeinsam genutzt. In welchem Verhältnis sie zueinander standen, muss laut Staatsanwaltschaft noch ermittelt werden. Weitere Informationen teilte die Behörde zunächst nicht mit.