Tote Frau in Wohnung: Polizei sucht weiter nach Zeugen

Rund vier Monate nach dem Fund einer toten Frau in einem Wohnhaus in Nidderau suchen die Ermittlungsbehörden weiterhin nach Zeugen. Dabei interessiere die Ermittler, wer die 45-Jährige vor dem 14. März, dem Tag des Leichenfundes, noch gesehen und wer in diesem Zeitraum im Stadtteil Ostheim Verdächtiges beobachtet habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium in Offenbach mit. Ermittelt wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führten, sei eine Belohnung von 5.000 Euro ausgesetzt.

