Überfälle auf Spielhallen: Verdächtiger in U-Haft

Mehrere Spielhallen soll ein 35-Jähriger in Gießen überfallen haben - nun ist der Mann in Untersuchungshaft. Am vergangenen Freitag ist er bei einem weiteren Überfall-Versuch ertappt worden, wie die Polizei mitteilte. Bereits in der Vergangenheit soll er zwei Spielhallen überfallen haben. Ein Zeuge habe den Mann «aus vergangenen Taten» wiedererkannt, als er die Spielhalle nun betrat, und die Beamten verständigt.

Der Verdächtigte sei daraufhin geflüchtet, die Polizei fasste ihn laut der Mitteilung aber kurz darauf noch in der Nähe der dritten Spielhalle und nahm ihn vorläufig fest. Ermittler durchsuchten seine Wohnung und stellten Beweismittel sicher - sie sollen mit den vorherigen Überfällen in Zusammenhang stehen. Der 35-Jährige sei somit dringend tatverdächtig. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der einen Befehl zu Untersuchungshaft erließ.

Beamte brachten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt. Es werde noch ermittelt, ob dem 35-Jährigen weitere Taten zuzuschreiben seien, heißt es in der Mitteilung.