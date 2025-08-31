Icon Menü
Kriminalität: Überfall in Limburg missglückt

Kriminalität

Überfall in Limburg missglückt

Ein vermummter Mann fordert Bargeld in einem Elektronikgeschäft – doch geht leer aus. Der Täter flieht ohne Beute. Die Polizei ermittelt.
    Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild).
    Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein Unbekannter hat am Samstagabend versucht, ein Elektronikgeschäft in einem Einkaufszentrum in Limburg zu überfallen. Der Mann sei vermummt gewesen und habe Bargeld von der Kassiererin gefordert, teilte die Polizei mit. Dabei habe er ihr auch Gewalt angedroht. Das Bargeld sei ihm jedoch verweigert worden. Daraufhin sei er zu Fuß und ohne Beute geflohen.

    Der Mann sei etwa 20 bis 25 Jahre alt und auffallend groß gewesen, so die Polizei weiter. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen.

