Uhren und Schmuck für über 850.000 Euro erbeutet

Bei einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Frankfurt haben zwei Täter hochwertige Armbanduhren und Schmuckstücke im Wert von rund 850.000 Euro erbeutet. Dann flohen sie mit Fahrrädern, wie die Polizei mitteilte.

Ein Mann habe am Dienstagmorgen an der Eingangstür des Juweliers geklingelt. Aufgrund seines «seriösen Erscheinungsbilds» habe ihm der Juwelier die Tür geöffnet, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Dann habe der Täter eine Pistole aus seiner Einkaufstüte gezogen, «Überfall» geschrien und den Juwelier bedroht.

Gleichzeitig habe ein zweiter Täter den Laden betreten und mit einem Hammer auf die gläsernen Ausstellungsvitrinen eingeschlagen. Dabei habe er 40 hochwertige Armbanduhren und weitere Schmuckstücke in einen Rucksack gepackt. Anschließend flüchteten die beiden Männer den Angaben zufolge mit Fahrrädern durch eine Parkanlage. Die Fluchträder wurden am nächsten Tag gefunden, hieß es. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.