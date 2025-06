Unbekannte sägen Mandelbäume in Fellbach ab

Abgesägte Bäume auf dem Kappelberg stellen die Stadtverwaltung in Fellbach vor ein Rätsel. Wie die Stadt mitteilte, wurden am Montag mehrere zerstörte Mandelbäume im beliebten Naherholungsgebiet im Rems-Murr-Kreis entdeckt. Die meisten hätten demnach auf einem privaten Grundstück und seien komplett abgesägt worden.

Der Vorfall sei Teil einer Reihe von Baumvandalismus in der Region Fellbach. Seit Ende Mai seien bereits in Oeffingen und Schmiden Bäume beschädigt worden, erklärte der städtische Landesschutz. Die Kontrolle der betroffenen Gebiete werde inzwischen verstärkt – auch in Zivil. Um dem Verantwortlichen auf die Schliche zu kommen, hat die Stadtverwaltung eine Belohnung ausgeschrieben. Informationen zur Ergreifung der Vandalen würden mit bis zu 1.000 Euro belohnt werden.