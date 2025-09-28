Unbekannte schmeißen Leitpfosten auf Fahrbahn

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag insgesamt zehn Leitpfosten entlang einer Landstraße zwischen Mengerskirchen und Waldbrunn (Landkreis Limburg-Weilburg) aus der Verankerung gerissen. Anschließend hätten sie die Pfosten auf die Fahrbahn gelegt, teilte die Polizei mit. Durch die abgelegten Pfosten sei eine Gefahr für vorbeifahrende Fahrzeuge entstanden. Die Beamten hätten die Pfosten von der Straße entfernt und teils wieder eingesetzt.

Bei der Tat handele es sich nicht um Unfug, sondern «um eine strafbare Handlung, die gefährliche Folgen für andere Verkehrsteilnehmer nach sich ziehen kann», so die Polizei. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.