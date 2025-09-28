Icon Menü
Kriminalität: Unbekannte schmeißen Leitpfosten auf Fahrbahn

Kriminalität

Unbekannte schmeißen Leitpfosten auf Fahrbahn

Wer hat Leitpfosten auf die Straße gelegt? Die Polizei warnt vor den Folgen für Autofahrer und sucht Zeugen für den Vorfall zwischen Mengerskirchen und Waldbrunn.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das Herausreißen von Leitpfosten ist laut Polizei eine «strafbare Handlung» (Symbolbild).
    Das Herausreißen von Leitpfosten ist laut Polizei eine «strafbare Handlung» (Symbolbild). Foto: Soeren Stache/dpa

    Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag insgesamt zehn Leitpfosten entlang einer Landstraße zwischen Mengerskirchen und Waldbrunn (Landkreis Limburg-Weilburg) aus der Verankerung gerissen. Anschließend hätten sie die Pfosten auf die Fahrbahn gelegt, teilte die Polizei mit. Durch die abgelegten Pfosten sei eine Gefahr für vorbeifahrende Fahrzeuge entstanden. Die Beamten hätten die Pfosten von der Straße entfernt und teils wieder eingesetzt.

    Bei der Tat handele es sich nicht um Unfug, sondern «um eine strafbare Handlung, die gefährliche Folgen für andere Verkehrsteilnehmer nach sich ziehen kann», so die Polizei. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

