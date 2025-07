Unbekannte sprengen Geldautomaten - Polizei fahndet

Unbekannte haben in Kraichtal (Landkreis Karlsruhe) einen Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt. Die Polizei suchte anschließend auch mit einem Polizeihubschrauber nach den mutmaßlichen Tätern, wie es in einer Mitteilung hieß. So hätten Anwohner nach einer Explosion wohl mindestens zwei Männer dabei beobachtet, wie sie in ein dunkles, neues Auto gestiegen und geflüchtet seien.

Die Höhe des Diebesgutes sowie der Schaden können laut Polizei bisher nicht beziffert werden. Zudem sei noch unklar, mit welchem Sprengmittel die Täter den Automaten gesprengt hätten. Es seien keine unbeteiligten Personen verletzt worden. Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittele.