Verdacht des Missbrauchs einer Jugendlichen in Gießen

Ein 33 Jahre alter Mann ist in Gießen wegen des Verdachts festgenommen worden, eine 14-Jährige missbraucht zu haben. Zwei Polizisten hatten in ihrer Freizeit am Montagabend am Lahnufer Hilferufe gehört und beobachtet, wie ein Mann aus einem Gebüsch trat.

Kurz danach sei eine aufgelöst wirkende Jugendliche aus dem Gebüsch gekommen, berichtete die Polizei. Die Ordnungshüter folgten den Mann, stellten ihn und verständigten den Polizeinotruf. Der 33-Jährige wurde festgenommen und im Anschluss vom Amtsgericht Gießen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.