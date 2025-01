Verdächtiger nach Mordversuch soll auch Drogendealer sein

Gegen einen wegen versuchten Mordes festgenommenen 25-Jährigen wird außerdem wegen Drogenhandels ermittelt. Spezialkräfte des Zolls sowie Polizeibeamte hatten den Mann sowie einen 26 Jahre alten Beifahrer Mitte Januar nach einer Verfolgungsfahrt in Böblingen festgenommen, wie die Ermittler mitteilten. Ein dritter Verdächtiger im Alter von 39 Jahren wurde in Schönaich (Landkreis Böblingen) festgenommen. Die drei Männer sitzen inzwischen in Untersuchungshaft.

Im Auto des 25-Jährigen fanden die Ermittler etwa ein Kilogramm Kokain und zwei Kilogramm Cannabis. Bei der Durchsuchung von vier Wohnungen in Sindelfingen und Schönaich fanden die Beamten zwei weitere Kilogramm Cannabis.

Umfangreiche Ermittlungen des Zolls

Die Beamten ermittelten bereits länger wegen des Drogenhandels, sagte ein Sprecher des Zolls. Dazu hätten sie einen Drogendeal beobachtet und sich entschlossen, das Auto zu kontrollieren. Doch der 25 Jahre alte Fahrer habe nicht angehalten, sondern Gas gegeben und sich eine Verfolgungsfahrt mit den Beamten geliefert. Auf seiner Flucht stieß sein Auto demnach mit dem Einsatzfahrzeug der Zöllner zusammen. Zwei Beamte seien dabei leicht verletzt worden.

Mann in Steinenbronn angeschossen

Der mit Haftbefehl gesuchte 25-Jährige soll Ende Februar 2024 einen 33-Jährigen in dessen Wohnung in Steinenbronn (Kreis Böblingen) angeschossen und leicht verletzt haben. Das Opfer habe damals bemerkt, dass sich jemand an seiner Terrassentür zu schaffen gemacht habe und habe den Rollladen hochgezogen. Der 25 Jahre alte Deutsche soll mit einer Schusswaffe durch die Scheibe auf den Mann geschossen haben. Anschließend seien mehrere dunkel gekleidete und maskierte Verdächtige vom Tatort geflüchtet.

Die Polizei ermittelte zunächst wegen versuchten Mordes gegen Unbekannt. Im Sommer 2024 erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem 25-Jährigen um einen der Tatverdächtigen handeln könnte. Der Mann wurde jedoch erst jetzt festgenommen.