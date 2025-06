Verdächtiger nach Überfall auf Tankstelle gefasst

Ein 22-Jähriger ist nach einem mutmaßlichen Überfall auf eine Tankstelle in Offenbach am Main festgenommen worden. In den frühen Morgenstunden habe er die Tankstelle im Stadtteil Bürgel betreten und eine 27 Jahre alte Mitarbeiterin bedroht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er forderte die Mitarbeiterin demnach dazu auf, den Kasseninhalt herauszugeben. Dabei erbeutete er mehrere Hundert Euro in Scheinen, wie es hieß.

Die Polizeikräfte nahmen den 22-Jährigen den Angaben nach in unmittelbarer Nähe der Tankstelle fest. Er soll noch im Tagesverlauf einem Richter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.