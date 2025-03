Verfolgungsjagd mit Hubschraubern: Polizei nimmt Fahrer fest

Die Polizei hat sich eine Verfolgungsjagd mit einem 47-Jährigen durch Thüringen und Hessen geliefert. Mehrmals prallte das Auto des Flüchtigen dabei gegen Polizeiwagen, wie die Landespolizeidirektion Thüringen mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt, es kam aber zu Sachschäden. Gegen den Autofahrer liegt demnach ein Haftbefehl vor.

Der Fahrer flüchtete am Mittag in Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) mit einer zweiten Person im Auto vor einer Verkehrskontrolle und fuhr auf der Autobahn 4 in Richtung Frankfurt am Main. Polizisten aus Hessen und Thüringen verfolgten das Auto der beiden mit Fahrzeugen und zwei Hubschraubern.

In Hessen wechselte der 47-Jährige über eine Betriebsabfahrt die Fahrtrichtung und fuhr wieder Richtung Dresden zurück, wie es hieß. In der Nähe von Jena schließlich ging dem Mann laut Polizei der Kraftstoff aus. Die Polizei nahm die beiden Autoinsassen fest. Die Beamten ermitteln gegen den Fahrer unter anderem wegen des Verdachtes des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs.