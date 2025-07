Vergewaltigung im Wald: Prozess startet

Über acht Monate nach der Vergewaltigung einer 16-Jährigen in einem Wald beginnt am (morgigen) Donnerstag (9.30 Uhr) im Frankfurter Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Der zur Tatzeit 19-Jährige soll die Jugendliche in einer Nacht im November 2024 im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen kennengelernt haben, mit ihr wenige Stunden später in ein Waldstück gefahren sein und sie dort auf der Rückbank seines Wagens vergewaltigt haben.

Laut Anklage konnte sie am nächsten Morgen flüchten und rannte zu Spaziergängern, die mit ihren Hunden unterwegs waren. Der Angeklagte soll mit seinem Auto auf eines der Tiere zugefahren sein, sodass dieses getroffen wurde. Der Hund überlebte die mutmaßliche Attacke.