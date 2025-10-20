Verletzter bei Familienstreit mit Messer

Bei einem Familienstreit ist ein 52-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Ein 29-Jähriger soll in einem Wohnhaus in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) den Mann und eine 46 Jahre alte Frau angegriffen haben, teilte die Polizei mit. Der Mann erlitt eine Stichverletzung, er habe versucht, sich mit einem Pfefferspray zur Wehr zu setzen. Der Tat am Sonntagmorgen seien Streitigkeiten vorausgegangen.

Der Verdächtige ergriff die Flucht, der 52-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und gefährlicher Körperverletzung.

Die drei Personen seien miteinander verwandt, weitere Auskünfte dazu gab es nicht. «Die Hintergründe für die Tat sind aller Wahrscheinlichkeit nach in bereits länger andauernden familiären Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Persönlichkeit des Tatverdächtigen zu suchen», erklärte die Polizei.