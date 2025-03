Verletzter bei Streit mit Messer - Verdächtiger stellt sich

Bei einer Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Hainburg (Kreis Offenbach) ist ein 32 Jahre alter Mann mit einem Messer verwundet worden. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit.

Der mutmaßliche Täter sei geflohen, habe sich aber am Mittag bei der Polizei in Groß-Gerau gemeldet. Der 38 Jahre alte Mann sei vorläufig festgenommen worden. Der Grund für den Streit war zunächst nicht bekannt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln.