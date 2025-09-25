Versuchter Mord durch Pfleger? - Ermittlungen laufen

Nach der Festnahme eines 37-jährigen Pflegers, der unter Verdacht des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung steht, dauern die Ermittlungen an. Dabei wird auch geprüft, ob es möglicherweise weitere Geschädigte geben könnte, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt bekräftigte. Weitere Angaben machte er mit Blick auf die laufenden Ermittlungen nicht. Auch ob sich der Mann zu den Vorwürfen geäußert hat, wurde nicht bekannt.

Der Pfleger eines Heims in Bad Vilbel im Wetteraukreis soll zwei 84 Jahre alten Bewohnerinnen «eine nicht indizierte Medikation verabreicht haben, die zu einer Lebensgefahr der beiden Opfer führte», wie die Staatsanwaltschaft am Vortag mitgeteilt hatte. Er war in Untersuchungshaft genommen worden.

Die beiden Frauen waren am vergangenen Freitagabend ins Krankenhaus gekommen, am Tag darauf wurde der Mann dann an seiner Wohnanschrift im Wetteraukreis festgenommen und am Sonntag der Ermittlungsrichterin vorgeführt. Bereits am Vortag hieß es, es liefen Ermittlungen auch bezüglich weiterer ähnlicher Vorfälle, «die ihre Ursache in einer unsachgemäßen Behandlung durch den Tatverdächtigen haben könnten».