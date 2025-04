Versuchter Totschlag: Verdächtiger am Flughafen festgenommen

Die Bundespolizei hat am Mittwoch am Frankfurter Flughafen einen Mann festgenommen, der wegen versuchten Totschlags gesucht wird. Der 41-Jährige soll den Ermittlern zufolge im September 2022 mit einem Mittäter in die Vereinigten Arabischen Emirate geflogen sein und dort einen emiratischen Staatsangehörigen angegriffen haben.

Die beiden Tatverdächtigen sollen in Spanien zu der Tat angestiftet worden sein. Laut Polizei war der 41-Jährige auf dem Weg von Mexiko nach Rom, als ihn die Beamten aufgrund eines Fahndungshinweises festnahmen. Er soll im Laufe des Donnerstags der Justiz übergeben werden.