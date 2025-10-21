Vertrauliche Beweissicherung – mehr Kliniken gesucht

Das Gießener Institut für Rechtsmedizin wirbt um weitere Partnerkliniken, um die vertrauliche Dokumentation von Verletzungen bei Gewaltopfern zu stärken. Betroffene sollten ein möglichst dichtes Netz kompetenter Anlaufstellen vorfinden, sagte der Leiter des Instituts und Facharzt für Rechtsmedizin, Sven Hartwig, der Deutschen Presse-Agentur. Denn je weiter die Anfahrt, desto höher die Hürden, solche Dienste in Anspruch zu nehmen. «Wir müssen daran arbeiten, bekannter zu werden», so Hartwig.

Hessenweit zwölf Kliniken und Praxen arbeiten bereits mit dem Gießener Institut zusammen, das regional für die fünf Landgerichtsbezirke Gießen, Marburg, Kassel, Limburg und Fulda mit den zugehörigen Amtsgerichtsbezirken zuständig ist. Die vertrauliche Spurensicherung läuft im Rahmen des sogenannten Forensischen Konsils ab, einem Projekt, bei dem Ärzte in Kliniken und Praxen sowie Therapeuten die Rechtsmediziner konsiliarisch zu Rate ziehen.

Krankenkassen zahlen für vertrauliche Spurensicherung

Für die Opfer ist das kostenlos - erst Anfang Juli hatte die hessische Landesregierung einen Vertrag vorgestellt, der die vertrauliche Spurensicherung als reguläre Kassenleistung vorsieht. Ob sich dadurch mehr Betroffene an Kliniken und Arztpraxen wenden, sei erst im kommenden Jahr zu beantworten, da dann eine erste Abrechnung erfolgen werde, hieß es vom hessischen Gesundheitsministerium dazu.

Die Kliniken und Praxen erhalten für die vertrauliche Spurensicherung nebst Schulungen auch spezielle Sets mit Utensilien für die Sicherung und Dokumentation von Beweisen und können sich mit den Rechtsmedizinern zu ihren Erkenntnissen beraten. Ob die Opfer Anzeige erstatten, können sie zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden - und dann auf die archivierten Spuren zurückgreifen.

In rund 350 Fällen von erlittenen Verletzungen werden die Gießener Rechtsmediziner pro Jahr zu Rate gezogen. Neben dem Forensischen Konsil Gießen gibt es ein Pendant für Frankfurt und Südhessen, das am Universitätsklinikum von Hessens größter Stadt angesiedelt ist.

In einem Untersuchungsraum der Ambulanz am Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikums Gießen können Opfer von Gewalttaten erlittene Verletzungen dokumentieren und Beweise sichern lassen. Foto: Christian Lademann/dpa

Für die vertrauliche Spurensicherung nach erlittenen Gewalttaten stellt das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Gießen den Partnerkliniken spezielle Sets zur Verfügung. Foto: Christian Lademann/dpa