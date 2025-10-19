Wiesbadener Polizei stoppt aggressiven Mann mit Taser

Ein 47 Jahre alter Mann hat in der Wiesbadener Innenstadt Polizisten bedroht - die Beamten setzten daraufhin einen Taser ein, um den Mann zu stoppen. Auch nach seiner Festnahme am Freitagabend habe der Angreifer erheblichen Widerstand geleistet und versucht, die Beamten trotz Fesselung zu treten und zu schlagen, teilte das Polizeipräsidium mit. Er habe außerdem einem Beamten ins Gesicht gespuckt und die Polizeikräfte beleidigt.

Ein Taser ist ein Gerät, mit dem Elektroschocks aus Distanz abgegeben werden, die zu schmerzhaften Muskelkontraktionen führen. Dadurch wird ein Mensch in der Regel handlungsunfähig.

Der Festnahme war den Angaben zufolge eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen dem 47-Jährigen und einer 43 Jahre alten Frau vorausgegangen. Zeugen hatten wegen des Streits die Polizei gerufen. Die Frau habe eine zerbrochene Glasflasche in der Hand gehalten, teilte die Polizei mit. Die 43-Jährige habe sich widerstandslos festnehmen lassen und sei in Gewahrsam gebracht worden.

Als die Beamten auch den 47-Jährigen kontrollieren wollten, drohte er, die Polizisten anzugreifen und zu verletzen. «Hierbei wurde er hochaggressiv und erhob bereits die Arme», teilte die Polizei mit. Der Mann kam ebenfalls in Gewahrsam.