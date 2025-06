Zehn Tote und Verletzte bei Angriff auf Party in Mexiko

In Mexiko sind bei einem bewaffneten Angriff auf eine Party zehn Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Die Attacke ereignete sich in der örtlichen Nacht zum Mittwoch in der zentral gelegenen Stadt Irapuato, wie die Polizei mitteilte. Zu den Motiven gab es zunächst keine Informationen. «Die Ermittlungen laufen», sagte Präsidentin Claudia Sheinbaum.

Die Party fand unter freiem Himmel statt und wurde auf Facebook live übertragen, als die Angreifer eintrafen und das Feuer eröffneten, wie die Zeitung «AM» berichtete. Zum Zeitpunkt des Angriffs soll demnach eine Band Musik gespielt haben, während die Feiernden tanzten. Auch Kinder sollen auf der Party gewesen sein. Medien berichten, dass mindestens ein Kind unter den Verletzten ist.

Irapuato, eine Stadt mit rund 660.000 Einwohnern, liegt etwa 330 Kilometer nordwestlich von Mexiko-Stadt im Bundesstaat Guanajuato. Seit Jahren ist die Region von der Gewalt der Drogenkartelle und anderer krimineller Gruppen geprägt.