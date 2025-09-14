Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Zu laut telefoniert? Mann wird auf Straße geschlagen

Kriminalität

Zu laut telefoniert? Mann wird auf Straße geschlagen

Der Angreifer beschwert sich: Der 22-Jährige telefoniere zu laut. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei konnte den Angreifer nicht ausfindig machen (Archivbild).
    Die Polizei konnte den Angreifer nicht ausfindig machen (Archivbild). Foto: Boris Roessler/dpa

    In Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg) hat ein Unbekannter einem Mann auf der Straße mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der 22-jährige Geschädigte hatte nach Angaben der Polizei telefoniert, als er durch den Täter auf seine Lautstärke angesprochen wurde. «Unvermittelt schlug der Beschuldigte dem Geschädigten mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht», berichtete die Polizei über den Vorfall am Samstagabend.

    Nach dem Übergriff flüchtete der Täter, die Polizei konnte ihn trotz Fahndung nicht finden. Der 22-Jährige wurde verletzt von einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten suchen nach Zeugen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden