Zu laut telefoniert? Mann wird auf Straße geschlagen

In Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg) hat ein Unbekannter einem Mann auf der Straße mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der 22-jährige Geschädigte hatte nach Angaben der Polizei telefoniert, als er durch den Täter auf seine Lautstärke angesprochen wurde. «Unvermittelt schlug der Beschuldigte dem Geschädigten mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht», berichtete die Polizei über den Vorfall am Samstagabend.

Nach dem Übergriff flüchtete der Täter, die Polizei konnte ihn trotz Fahndung nicht finden. Der 22-Jährige wurde verletzt von einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Die Beamten suchen nach Zeugen.