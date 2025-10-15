Zwei 14-Jährige nach Raub und Diebstählen festgenommen

Zwei 14-Jährige sind nach mehreren Raubstraftaten und Diebstählen in Gießen festgenommen worden. Der Haftbefehl wurde bereits Ende September vollstreckt, wie die Polizei nun mitteilte. Die beiden Jugendlichen seien bereits vor zwei Jahren mehrfach aufgefallen. Als damals Zwölfjährige sollen sie mehrere Diebstähle und Raubstraftaten in der Gießener und Frankfurter Innenstadt begangen haben.

In letzter Zeit soll das Duo vermehrt in Schulen, Kindertagesstätten und Restaurants in der Gießener Innenstadt und im Landkreis Gießen eingebrochen sein. Dort sollen sie teils erheblichen Sachschaden verursacht haben. Zudem hätten die Jugendlichen wiederholt Fahrräder und E-Scooter aufgebrochen und geklaut.

Die Staatsanwaltschaft und die Ermittler erwirkten demnach aufgrund der Vielzahl der Delikte und der Wiederholungsgefahr Haftbefehle. Diese seien am 29. September vollstreckt worden. Die beiden 14-Jährigen seien anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.