Zwei Männer von Gruppe angegriffen und schwer verletzt

Zwei Männer sind von Unbekannten im Kreis Tübingen geschlagen und dabei schwer verletzt worden. Im Rahmen des närrischen Treibens kam es in Rottenburg am Neckar in der Nacht auf Samstag zu einer gefährlichen Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte. Freitagabend fand dort ein Nachtumzug statt - unklar blieb nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst, ob ein direkter Zusammenhang bestand.

Zeugen hatten beobachtet, wie etwa vier Männer auf den 41- und 48-Jährigen einschlugen. Die Hintergründe waren laut Sprecher unklar. Einer der Unbekannten hätte zudem einen Gürtel genutzt, um zuzuschlagen. Anschließend flüchtete die Gruppe. Eine Fahndung blieb erfolglos. Der Rettungsdienst brachte die beiden Schwerverletzten ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.