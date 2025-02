Zwist auf Domplatz in Limburg: Ermittler informieren

Rund eineinhalb Wochen nach einer Auseinandersetzung mitten in Limburg mit mehreren Verletzten gibt es neue Informationen darüber: Am Montag (10.00 Uhr) wollen Polizei und Staatsanwaltschaft in einem Pressegespräch über den Stand der Ermittlungen informieren. Unter anderem will sich Polizeipräsident Felix Pasche äußern.

Bei dem Streit einer größeren Personengruppe am 30. Januar waren sechs Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Sie sollen teils auch Schnitt- und Stichwunden erlitten haben. Nach Notrufen waren mehrere Polizeistreifen zum Domplatz gefahren, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet und bislang vier mutmaßliche Täter ermittelt, zudem wurden Tatwaffen sichergestellt.

Icon Vergrößern Auf dem Limburger Domplatz hatte es eine Schlägerei gegeben, ermittelt wird wegen versuchten Totschlags. Foto: Thomas Frey/dpa Icon Schließen Schließen Auf dem Limburger Domplatz hatte es eine Schlägerei gegeben, ermittelt wird wegen versuchten Totschlags. Foto: Thomas Frey/dpa