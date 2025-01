Räuber schlagen mit Schlagstock und Schusswaffe auf Mann ein

Mit einem Schlagstock aus Metall haben zwei Räuber in Kassel auf einen Mann eingeschlagen und ihn dann mit Kabelbindern gefesselt. Die beiden maskierten Männer hatten am Samstagabend an der Wohnungstür des 73-Jährigen geklopft und ihn anschließend ins Innere gedrängt, wie die Polizei mitteilte. Um den Schlüssel zu einem Tresor in der Wohnung zu bekommen, schlugen sie demnach auch mit einer Schusswaffe auf den Oberkörper des Bewohners ein. Nach Angaben eines Polizeisprechers erlitt der Mann Verletzungen, die aber nicht schwer ausfielen. Die Täter erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten schließlich.

