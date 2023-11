Verletzung der Schleimhaut: Gesundheitsminister warnt vor Erfrischungsgetränken

Offenbar erlitten mehrere Menschen in Kroatien Verletzungen der Schleimhaut, nachdem sie Erfrischungsgetränke konsumiert hatten. Der Gesundheitsminister rät dazu, Leitungswasser zu trinken.

Behörden in Kroatien haben die Bevölkerung dazu aufgerufen, Leitungswasser zu trinken. Grund dafür sind mehrere Berichte über Krankheitssymptome und Verletzungen nach dem Konsum von Flaschengetränken. Nach "durch mutmaßliche Chemikalien hervorgerufenen Verletzungen" hätten mehrere Menschen ärztliche Hilfe in Anspruch genommen, sagte Gesundheitsminister Vili Beros. In den meisten Fällen habe es sich nur um leichte Symptome gehandelt.

Verletzungen durch Erfrischungsgetränke: Sieben Verdachtsfälle in Kroatien

"Vorläufig können wir sagen, dass zwei (Fälle) direkt mit dem Verzehr bestimmter Getränke in Verbindung gebracht werden können, während wir den Rest noch feststellen müssen", so der Gesundheitsminister. Die kroatische Coca-Cola-Tochter bestätigte, dass ein Fall mit einer Glasflasche "Römerquelle Emotion Heidelbeere-Granatapfel" in Verbindung stehe. Der ORF berichtete von insgesamt sieben Verdachtsfällen, die unterschiedliche Erfrischungsgetränke konsumiert hätten – darunter auch Mineralwasser. Bei den Betroffenen seien leichtere Verletzungen der Schleimhaut diagnostiziert worden. Es musste niemand stationär behandelt werden.

Erfrischungsgetränke in Kroatien aus dem Handel genommen

Einen Grund zur Panik gebe es nicht, wohl aber zur Vorsicht, sagte Beros. Wie unter anderem das ZDF berichtet, ordneten die Behörden an, dass die verdächtigen Produkte nicht mehr verkauft werden. Um welche Produkte es dabei genau geht, wurde nicht mitgeteilt.

Bilder aus Geschäften, die in den sozialen Medien kursieren, lassen darauf schließen, dass es sich um Produkte von Coca Cola handeln könnte. Einer Mitteilung zufolge bot der Konzern die vollständige Kooperation mit den Behörden an. Eine interne Untersuchung habe jedoch "keine Unstimmigkeiten in unserer Produktion" offengelegt. Es wurden Proben zur Analyse eingeschickt. Polizei und Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Bis diese abgeschlossen sind, empfiehlt Beros, Wasser zu trinken.

Lesen Sie dazu auch