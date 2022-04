"Kühlschrank öffne dich!": Das sind die Teilnehmer der Koch-Show

In der neuen Sat.1-Show "Kühlschrank öffne dich" versuchen Profi-Köche aus vorher unbekannten Zutaten leckere Gerichte zu zaubern. Wir stellen Ihnen die Teilnehmer und Herausforderer näher vor.

In der neuen Prime-Time-Show "Kühlschrank öffne dich" stellen sich prominente Profi-Köche seit dem 7. April einer großen Herausforderung: Sie müssen mit den Zutaten, die in Kühlschränken fremder Haushalte vorgefunden werden, ein leckeres und ansprechendes Gericht zaubern.

In der Sendung treten wechselnde Herausforderer gegen Fernsehkoch Alexander Kumptner und die " The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder an. Am Ende entscheiden die Besitzerinnen und Besitzer der jeweiligen Kühlschränke, welches Team aus den vorgefundenen Zutaten das bessere Gericht gezaubert hat.

Sie möchten mehr über Alexander Kumptner und Hanna Reder erfahren? Wer sind die Herausforderer und welche Star-Köche werden in der Show um die Wette kochen? Wir beantworten diese Fragen hier für Sie und stellen Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Kühlschrank öffne dich" näher vor.

Teilnehmer von "Kühlschrank öffne dich": Das Gastgeber-Duo

In den sechs Folgen werden Alexander Kumptner und Hanna Reder jeweils von einem anderen Team, bestehend aus zwei Star-Köchen, herausgefordert. Sie werden also in jeder Episode dabei sein. Wir stellen Ihnen das Team näher vor.

In Folge 3 von "Kühlschrank öffne dich" wird Alexander Kumptner corona-bedingt nicht dabei sein. Für ihn tritt Alexander Herrmann an, der eigentlich auch zu den Herausforderern der Show zählen sollte. Ob und wann Alexander Kumptner wieder in der Sendung dabei sein wird, hat der Sender bisher noch nicht bekannt gegeben.

Alexander Herrmann

Der deutsche Sternekoch absolvierte seine Prüfung zum Küchenmeister als Jahrgangsbester und wurde damals von der Bayerischen Staatsregierung ausgezeichnet. Er betreibt seit 2009 das Eventgastronomie-Zelt "Alexander Herrmann Palazzo" in Nürnberg und tritt als Koch auch immer wieder in verschiedenen Formaten im Fernsehen auf. Dazu zählen: "Kochduell", "Topfgeldjäger", "Die Küchenschlacht" und zuletzt trat er auch bei "Schlag den Star" gegen Ruth Moschner an.

Hanna Reder

Laut ihrer eigenen Webseite wasissthanna.com ist Reder neben ihrer Tätigkeit als Köchin auch Foodstylistin und Rezeptentwicklerin. Ihre Ausbildung zur Köchin machte sie im Restaurant VAU und später ein Jahr lang im Restaurant Richard in Berlin, woraufhin sie sich mit ihrer Schwester mit einem Saftladen selbstständig machte. Nach ihrem Ausflug in die Selbstständigkeit ist Hanna Reder nun bei Kitchen Stories angestellt, einem Unternehmen, das über eine Smartphone-App Rezepte und Küchentipps anbietet. 2021 schaffte sie es mit Hilfe ihres Coaches Alexander Kumptner ins Finale von "The Taste" und stellt sich nun gemeinsam mit ihrem ehemaligen Coach bei "Kühlschrank öffne dich" einer neuen Herausforderung.

Alexander Kumptner (ab Folge 3 vorerst nicht dabei)

Der österreichische Koch wurde in Wien geboren und war dort für mehrere Jahre als Küchenchef des Restaurants "Albertina Passage" tätig. Seine Kochlehre hat der 38-Jährige von 2001 bis 2005 ebenfalls in Wien im "Hilton Vienna Plaza" bei Werner Matt absolviert. Im Rahmen seiner Ausbildung arbeitete Kumptner auch in mehreren renommierten deutschen Restaurants. Bekanntheit erlangte der Koch durch Auftritte in mehreren TV-Sendungen wie zunächst "Schamtzo - Der Koch-Kids-Club" im Jahr 2013 und später als Coach in der Sat.1-Show "The Taste". Gemeinsam mit Hanna Reder, der er in der Show als Coach zur Seite stand, tritt er nun in "Kühlschrank öffne dich" gegen die Herausforderer-Teams an.

"Kühlschrank öffne dich": Das sind die Herausforderer

Cornelia Poletto

Die 41-Jährige machte ihre Kochlehre bei Heinz Winkler im Chiemgau und führte von 2000 bis 2010 ihr erstes Restaurant "Poletto" in Hamburg-Eppendorf. Später gründete Poletto ihre eigene Kochschule namens "Cucina Cornelia Poletto", wo sie persönlich Kurse gibt. Seit 2021 entwickelt die Köchin das gastronomische Konzept für den EUREF-Campus in Düsseldorf. Sie ist Jurorin und Moderatorin von "Die Küchenschlacht" und hat seit 2007 im NDR eine eigene Kochshow.

Johann Lafer

Der österreichische Sternekoch zählt zu den bekanntesten Köchen Deutschlands und wurde im Laufe seiner Karriere mehrfach mit dem Michelin-Stern ausgezeichnet. Neben seiner erfolgreichen Karriere als Koch trat Lafer auch kurz nach der Übernahme der Küchenleitung im " Le Val d’Or" 1984 erstmals im Fernsehen auf. Über zehn Jahre lang gab es im ZDF die Kochshow "Lafer! Lichter! Lecker" zu sehen, in der er gemeinsam mit seinem Kollegen Horst Lichter kochte. Bis heute ist er als Koch sowohl im Fernsehen als auch in seinen Unternehmen erfolgreich.

Viktoria Fuchs

Die Köchin und Gastronomin zählt mit ihren 31 Jahren zu den jüngsten Herausforderinnen der Show. Sie ist die Tochter von Karl-Josef Fuchs und ihre Familie betreibt seit 1861 das Hotel "Spielweg" im Schwarzwald. 2015 übernahm sie in sechster Generation gemeinsam mit ihrer Schwester als Küchenchefin die Leitung des Familienbetriebs. Im Fernsehen war sie unter anderem in zwei Folgen von Tim Mälzers "Ready to beef!" dabei. Darüber hinaus nahm Fuchs an " Kitchen Impossible" teil und war als Jurorin in der ZDF-Sendung "Die Küchenschlacht" zu sehen.

Max Strohe

Der deutsche Koch und Gastronom schloss seine Lehre im Hotel-Restaurant Hohenzollern in Bad Neuenahr-Ahrweiler ab und arbeitete zunächst als Koch in einem Seniorenheim. Seit 2009 arbeitet Strohe in Berlin und eröffnete 2015 sein erstes eigenes Restaurant namens "tulus lotrek", mit dem er 2017 seinen ersten Michelin-Stern erhielt. Im Fernsehen war er erstmals 2019 bei "Kitchen Impossible" zu sehen sowie später bei "Ready to beef!". In den darauffolgenden Jahren war er immer wieder bei "Kitchen Impossible" dabei und trat außerdem als Gastjuror bei "The Taste" auf.

Ali Güngörmüs

Ursprünglich kommt Ali Haydar Güngörmüş aus der Türkei und kam 1986 mit seiner Mutter nach Deutschland, die seinem Vater folgte, der als Schweißer in Berlin arbeitete. Nach seiner Ausbildung war er kurze Zeit Küchenchef im Restaurant "Lenbach", bevor er Jungkoch im Sterne-Restaurant "Glockenbach" in München wurde. 2005 eröffnete Güngörmüs sein eigenes Restaurant "Le Canard Nouveau" in Hamburg und wurde bereits ein Jahr später mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Im Fernsehen war er bereits in "Die Küchenschlacht" und "Lanz kocht!" dabei.

Richard Rauch

Der Österreicher und Profi-Koch Richard Rauch absolvierte nach dem Abschluss der Landesberufsschule für Köche eine Ausbildung im eigenen Familienbetrieb "Steira Wirt", wo er bis heute als Küchenchef tätig ist. Das Restaurant in Bad Gleichenberg wurde mittlerweile mit vier Gault Millau Hauben ausgezeichnet. Im österreichischen Fernsehen ist er seit 2014 in der Sendung "Frisch gekocht" zu sehen und auch im deutschen TV war er bereits bei "Kitchen Impossible" und "Die Küchenschlacht" dabei.

Lisa Angermann

Auch Lisa Angermann war wie ihre Konkurrentin Hanna Reder in der Sat.1-Show "The Taste" dabei - sie gewann die Kochshow 2017. Ihre Ausbildung absolvierte sie laut ihrer Website lisaangermann.de im Liepziger Gourmet-Restaurant "Falco" bei Peter Maria Schnurr. Dort arbeitete sie auch später wieder für einige Zeit, bevor Angermann Küchenchefin in einem von Dietrich Enks Restaurants wurde. Nach ihrem Sieg bei "The Taste" eröffnete sie 2018 gemeinsam mit ihrem Partner Andreas Reinke das Restaurant "FRIEDA" in Leipzig.

Robin Pietsch

Vor seiner Ausbildung zum Koch ließ sich Robin Pietsch zunächst zum Konditor ausbilden. Neben seiner Tätigkeit als Pâtissier schloss er die Kochlehre in Ilsenburg ab und eröffnete schließlich 2012 sein eigenes Restaurant namens "Zeitwerk by Robin Pietsch" in Wernigerode. 2014 wurde das Restaurant mit 14 Gault-Millau Punkten ausgezeichnet und erhielt 2017 den ersten Michelin-Stern. Bis 2020 war es das einzige Sterne-Restaurant in Sachsen-Anhalt. Im Fernsehen wurde Pietsch bereits 2013 durch seine Teilnahme an "Die Kochprofis" bekannt, worauf Auftritte bei "Mein Lokal, Dein Lokal", "Ready to beef!" und "Die Küchenschlacht" folgten.

Frank Buchholz

Der gebürtige Dortmunder kocht bereits seit den 80er-Jahren und machte seine Ausbildung bei Franz Feckl, Heinz Winkler und Gerd Käfer, was ihn von München nach Palma bis nach Mailand führte. Von 1996 bis 1999 war Buchholz Maitre de Cuisine des Brückenkellers in Frankfurt. Bekannt wurde er durch die Fernsehsendung "Kochduell", die von 1997 bis 2005 ausgestrahlt wurde. Buchholz hat mehrere Kochschulen eröffnet und wurde für sein eigenes Restaurant "Buchholz" 2007 mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Acht Jahre später schloss er sein Lokal bereits wieder, führt aber weiterhin Kochschulen und einen Delikatessenladen.

Pia-Engel Nixon

Die deutsche Köchin kommt ursprünglich aus Herne und lebte zehn Jahre in Sydney, wo sie neben ihrem Grafikdesign Studium auch das Kochen lernte. Nixon eröffnete schließlich am Hafen Sydneys ein Restaurant, bevor sie 2009 nach Deutschland zurückkehrte. 2011 machte sie sich dann in Deutschland erneut mit ihrem Unternehmen "Engel's Küche" selbstständig und bereiste als Show-/Event-Köchin für verschiedene Unternehmen das gesamte Land. Im Fernsehen war sie unter anderem bei "Kerners Köche", im Sat.1-Frühstücksfernsehen sowie bei "Abenteuer Leben" zu sehen.

Christoph Rüffer

Inspiriert durch die Fernsehsendung "Essen wie Gott in Deutschland" träumte Christoph Rüffer bereits in jungen Jahren davon einmal Koch zu werden. Seinen Traum verwirklichte er 1989 mit seiner Ausbildung i m "Sheraton Hotel" in Essen. Von dort aus wechselte er ins "Le Gourmet" in München, wo er unter Otto Koch seinen Kochkünsten Feinschliff verlieh. 1999 wurde Rüffer als Küchenchef das Fährhaus Munkmarsch auf Sylt erstmals mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Seit 2002 ist er als Küchenchef im Restaurant "Haerlin" in Hamburg tätig und auch dort wurde er mehrfach vom Guide Michelin und dem Gault Millau prämiert. Im Fernsehen ist Rüffer seit 2015 regelmäßig in "Die Küchenschlacht" als Juror zu sehen. (AZ)