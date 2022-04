"Kühlschrank öffne dich!": Alle Infos zu Wiederholung und Übertragung im TV und Stream

Sat.1 bringt mit "Kühlschrank öffne dich!" ab April ein neues Format ins Fernsehen. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung der Folgen.

Mit "Kühlschrank öffne dich!" bringt Sat.1 eine neue Prime-Time-Show ins deutsche Fernsehen. Anders als bei anderen Kochsendungen, geht es nicht darum, möglichst exklusiv und mit speziellen Zutaten zu kochen. Vielmehr haben Profikoch Alexander Kumptner und " The Taste 2021"-Finalistin Hanna Reder die Aufgabe, Produkte aus dem Kühlschrank in eine leckere Mahlzeit zu verwandeln.

Eine zusätzliche Herausforderung: Die beiden Profis kochen nicht mit dem Inhalt ihres eigenen Kühlschranks, sondern verwenden die Zutaten aus Kühlschränken ihnen vollkommen fremder Haushalte. Zudem kämpft das Team Kumptner/Reder gegen wechselnde Profikochduos mit höchster kulinarischer Kompetenz. Die Entscheidung darüber, wer den Kühlschrank-Inhalt besser verwertet hat und somit gewinnt, liegt beim jeweiligen Kühlschrank-Besitzer.

Sie würden sich das neue Koch-Format gerne ansehen? Wir haben in diesem Artikel alle Infos rund um Wiederholung und Übertragung in TV und Stream für Sie zusammengefasst. Ein kleiner Spoiler vorweg: Alle Folgen sind kostenlos abrufbar.

Video: SAT.1

Übertragung live im TV und Stream - ganze Folge von "Kühlschrank öffne dich!"kostenlos

Die neue Koch-Sendung läuft in sechs Episoden immer donnerstags zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr auf Sat.1. Zusätzlich steht Ihnen die ganze Folge "Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis" kostenlos auch live im Stream beim Anbieter Joyn und auf der Website von Sat.1 zur Verfügung.

Der Service von Joyn ist prinzipiell kostenlos, für eine bessere Auflösung haben sie aber die Möglichkeit, ein Premium-Abo abzuschließen. Die Kosten belaufen sich laut Anbieter auf 6,99 Euro im Monat.

Um das Koch-Format auf der Sat.1-Webseite abrufen zu können, ist eine kostenlose Registrierung erforderlich.

Lesen Sie dazu auch

Der Sender hat angekündigt, dass es ab dem 7. April 2022 zur Primetime mit "Kühlschrank öffne dich!" losgehen wird.

"Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis": Ganze Folge kostenlos als Wiederholung sehen

Falls Sie donnerstagsabends um 20.15 Uhr anderweitig beschäftigt sein sollten, können Sie die neue Kochshow auch im Nachhinein noch anschauen. Dies ist ebenfalls beim Streamingdienst Joyn oder auf der Webseite von Sat.1 möglich. Dort steht Ihnen dann "Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis" als ganze Folge kostenlos zur Verfügung.

Rund um das Format

Das Konzept von "Kühlschrank öffne dich! – Das Duell der Kochprofis" ist nicht ganz neu. Der Sender Sat.1 hat die Idee von der kanadischen Erfolgsshow "Fridge Wars" übernommen. In der Ursprungsserie, die erstmals im Februar 2020 bei CBC Television ausgestrahlt wurde, treten ebenfalls Profiköche gegeneinander an. Sie müssen, genau wie in der deutschen Version, den Inhalt des Kühlschranks einer echten kanadischen Familie in ein Gericht umwandeln. Moderiert wird das kanadische Original von Schauspielerin und Komödiantin Emma Hunter.

Die Moderation von "Kühlschrank öffne dich!" bei Sat.1 übernimmt die Fernsehmoderatorin, Schauspielerin und Schriftstellerin Ruth Moschner. Sie trat bisher in Fernsehformaten wie "Aktenzeichen XY...ungelöst?", "Big Brother" oder "Das Supertalent" auf.