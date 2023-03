Der Papst als Rap-Star? Fake-Bilder von Papst Franziskus gehen um die Welt

Papst Franziskus als Rap-Star? Diesen Eindruck konnte man in den letzten Tagen bekommen, wenn man in Social-Media-Kanälen unterwegs war. Schuld ist die künstliche Intelligenz.

Die künstliche Intelligenz (KI) ist mittlerweile in der Lage, erstaunliche Dinge zu erschaffen und für außergewöhnliche Szenarien zu sorgen. Das wurde am vergangenen Wochenende einmal mehr deutlich – und zwar ausgerechnet durch Bilder von Papst Franziskus. Auf diesen scheint sich das geistliche Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in einen Rapper zu verwandeln.

Bilder durch künstliche Intelligenz: Papst Franziskus wird zum Rapper

Ein viraler Hit begann am vergangenen Freitag, als auf der Plattform Reddit ein Bild von Papst Franziskus veröffentlicht wurde. Es zeigt den Argentinier in einem überdimensionierten Daunenmantel, wie ihn ansonsten wohl vor allem Rapper oder Mode-Influencer tragen. Natürlich passend in weiß gehalten. Das durch künstliche Intelligenz kreierte Bild sieht zwar etwas gewöhnungsbedürftig aus, doch ist der Papst klar und deutlich zu erkennen. Genau dieser Meinung waren auch viele User von Reddit und Twitter, die das Bild auf den sozialen Plattformen teilten und damit um die Welt schickten.

Innerhalb von einigen Stunden sahen das Bild des Fake-Franziskus mehrere Millionen Nutzerinnen und Nutzer, von denen sich viele fragten, ob es echt sei, oder nicht. Das Bild ging also viral, wie man heute sagt. Es erreichte auch das Model Chrissy Teigen. "Ich dachte, die Daunenjacke des Papstes ist echt und habe nicht weiter darüber nachgedacht. Keine Chance, dass ich die Zukunft der Technologie überlebe", schrieb die US-Amerikanerin, die auf Instagram mehr als 41 und auf Twitter rund 13 Millionen Follower hat.

Bild von Papst Franziskus bei Reddit, Twitter und Instagram: Künstliche Intelligenz brachte noch mehr Bilder hervor

Auf Twitter wurde das Bild von Papst Franziskus nach einigen Stunden sogar mit einem sichtbaren Hinweis ergänzt, der erklärt, dass es sich um ein Bild handelt, welches mit KI generiert wurde. Verwendet wurde dafür womöglich die Software Midjourney. Das Bild wurde nämlich zunächst in ein Reddit-Forum namens "r/midjourney" gepostet. Es entspricht auch in etwa der Qualität, welche die Software mit ihrer fünften Version leisten kann. Zugänglich ist Midjourney erst seit rund einem Dreivierteljahr. Die nutzbare KI hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Dadurch hat sich die Software zu einem beliebten Werkzeug für Medienschaffende und Grafikerinnen und Grafiker entwickelt.

Das Bild von Papst Franziskus im Daunenmantel war erst der Anfang. In der Folge wurden weitere Bilder des Papstes veröffentlicht, welche durch die modernen Möglichkeiten der KI entstanden waren. Eines zeigt Franziskus mit Sonnenbrille und extravaganten Schuhen. Auch bei diesem legt der erste Eindruck nahe, dass man es mit einem Rap-Star zu tun hat.

