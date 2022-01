Capri-Sonne auf Ebay für 10.000 Euro angeboten

Das Kult-Getränk Capri-Sonne wird auf Ebay für bis zu 10.000 Euro angeboten. Was ist der Grund für die hohen Preise und woher kommt der Hype?

Capri-Sonne schmeckt nach Kindheit. Dem würden zumindest viele Menschen in Deutschland zustimmen. Denn das Getränk ist mittlerweile kult. Das zeigt sich an den Preisen, die aktuell bei Ebay für bestimmte Capri-Sonne-Exemplare verlangt werden: bis zu 10.000 Euro.

Rekordpreise für Capri-Sonne

Der Grund dafür liegt in einem bestimmten Detail: dem Strohhalm. Der ist nämlich eigentlich seit April 2021 aus umweltschonendem Papier, Plastikröhrchen sind seit der Änderung des EU-Gesetzes im Juli 2021 verboten. Und die alte Version des Kultgetränks gibt es nicht mehr im Handel – außer bei den Angeboten auf Ebay. Diese sind mit Strohhalmen aus Plastik.

Capri-Sonne: Papier statt Plastik sorgt für Ärger

Dieser Umstieg von Plastik auf Papier sorgte bei einigen Konsumenten für Groll. Die Capri-Sonne-Fans kritisieren den Papiergeschmack und die mangelnde Stabilität der Strohhalme. Manche Käufer halten das Getränk seitdem sogar für ungenießbar.

Video: kabel eins

Nur logisch, dass nun die alten Getränketüten zum Objekt der Begierde werden – zugunsten derer, die die Plastik-Strohhalm-Version noch anbieten. Und das lässt sich mittlerweile zu Rekordpreisen machen: Bis zu mehrere Tausend Euro kostet etwa ein Zehnerpack.

Capri-Sonne: Umbenennung in Capri-Sun macht alte Versionen zu "Rarität"

Hinzu kommt eine weitere Änderung in der Produktgeschichte des Kultgetränks, die als Verkaufsargument der Ebay-Händler herhält: Seit 2017 heißt das Fruchtsaftgetränk nicht mehr Capri-Sonne, sondern "Capri Sun", international einheitlich ausgerichtet. Deshalb erfreuen sich Beutel mit dem Originalnamen bei Capri-Sonnen-Fans ebenfalls großer Beliebtheit. Beutel mit dem Schriftzug "Capri-Sonne" werden sogar als "Rarität" oder "Wertanlage" angepriesen. Den Capri-Sonne-Fans, die sich zwar nicht am Namen aber dennoch am Papierstrohhalm stören, sei geraten, die originalen Plastikdrinkhalme einfach extra zu kaufen. Auch die gibt es übrigens bei Ebay – für schlappe 90 Euro.