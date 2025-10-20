Werner Herzog würde gerne auf dem Mars filmen

Regisseur Werner Herzog («Fitzcarraldo») würde gerne mit einer Kamera zum Mars fliegen und dort filmen. Diesen Wunsch äußerte er im Gespräch mit Deutschen Presse-Agentur - auch wenn die Bedingungen «ungemütlich» seien, sagte der 83-Jährige.

«Es ist technisch schwierig, langwierig und eigentlich eher nutzlos», sagte Herzog über eine Mars-Reise. Roboter seien für eine derartige Mission eigentlich viel besser geeignet. «Die können auf toxischem Boden herumfahren und sind durch kosmische Strahlung nicht umzubringen. Für uns ist es so, als würden wir uns in unseren eigenen Mikrowellenherd setzen.» Wegen der Strahlung müsste man sich nach seiner Einschätzung eigentlich auch relativ tief in den Boden eingraben und dann nur in einem kleinen Bunker hausen. «Das ist eigentlich eher unsinnig», sagte Herzog.

Auf die Frage, ob er es dennoch gerne machen würde, sagte der Regisseur allerdings entschieden: «Mit einer Kamera, ja.» Er gehe aber nicht davon aus, dass es dazu kommen werde. «Ich werde ja nicht jünger.»

Filmemacher mit Pioniergeist

Generell wolle er ins All, sagte Herzog. «Auch da will ich vorne mit dabei sein», sagte er. Er habe sich sogar schon zweimal für Weltraumflüge beworben, sei aber abgelehnt worden. «Ich bin einfach zu alt», so seine Analyse. «Let's face it.»

Herzog hat in seiner Film-Karriere Dutzende Filme gedreht, darunter viele Dokumentationen. Immer wieder hat er sich dafür in entlegene Orte begeben. Er gilt als einer der wenigen deutschen Regisseure mit Weltruhm.

In Köln erhielt er jüngst den Filmpreis Köln, der von der Film- und Medienstiftung NRW und der Stadt Köln gestiftet wird. Sein neuer Film «Ghost Elephants» war Teil des Programms beim dortigen Film Festival Cologne. In der Dokumentation zeigt Herzog einen Biologen auf der Suche nach einer Herde besonderer Elefanten im unwegsamen Hochland von Angola.