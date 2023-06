Kinderbuchreihe "Fünf Freunde" bekommt eine eigene Serie

Die "Fünf Freunde" gehören zu den erfolgreichsten Kinderbuchreihen der Welt. Nun verfilmt eine britisch-deutsche Zusammenarbeit die Bücher zu einer Serie.

Viele Leute kennen sie aus der Kindheit: Die Geschichten der "Fünf Freunde" auf Kassette und die Kinderbücher von der britischen Schriftstellerin Enid Blyton.

Das ZDF kündigte am Montag nun eine internationale Koproduktion mit der BBC an.

Die britische Schriftstellerin Enid Blyton (1897 - 1968) ist die geistige Mutter der "fünf Freunde". Foto: Blyton Company Ltd., dpa (Archivbild)

"Fünf Freunde"-Serie: Produktion der Neuinterpretation gestartet

Es entstehen moderne Geschichten der "Fünf Freunde" ("The Famous Five") nach Blyton, wie der öffentlich-rechtliche Sender in Mainz am Montag über Twitter mitteilte. Die BBC teilte mit, dass in Großbritannien Dreharbeiten der britischen Produktionsfirma Moonage und des Regisseurs Nicolas Winding Refn für eine Serie begonnen hätten. Die Rede war auch von einer Neuinterpretation der "Fünf Freunde" und von einer Hommage an das britische Erbe. Ein Ausstrahlungsdatum wurde noch nicht genannt. (dpa)

