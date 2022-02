Die Simpsons zeigen Solidarität mit der Ukraine

Die Macher der Comicserie posten bei Twitter ein Foto, auf dem die Simpsons Ukraine-Flaggen schwenken. Und manche Fans bescheinigen ihnen hellseherische Fähigkeiten.

Blau und gelb sind immer schon Homer Simpsons Farben, jetzt auch als Zeichen der Anteilnahme mit der Ukraine: Die Macher der Kult-Zeichentrickserie „The Simpsons“ haben sich solidarisch mit dem von Russland angegriffenen Land gezeigt und stellten ein Bild auf Twitter, auf dem die Cartoon-Familie Ukraine-Flaggen schwenkt.

Homer, Marge, Lisa und Bart schauen auf der Zeichnung ziemlich traurig und deprimiert drein, nur Baby Maggie schwenkt eifrig ihre Fähnchen.

1998 treffen Russland und USA bei den Simpsons aufeinander

Die Zeichentrick-Serie, die in den USA seit 32 Jahren läuft und in Deutschland am Montag auf den Tag genau ihr 31. Jubiläum feiert, greift immer wieder politische Themen auf. Fans bescheinigen den Machern sogar hellseherische Fähigkeiten, was Konflikte in der Welt betrifft. Eine Folge von 1998 etwa zeigt ein Treffen von Russland und den USA, in dem der russische Vertreter verkündet, die Sowjetunion werde zurückkehren. In der nächsten Szene rollen Panzer.

