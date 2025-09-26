Claus Peymann wird in Berlin beigesetzt

Zwei Monate nach seinem Tod wird in Berlin Abschied von Theatermacher Claus Peymann genommen. Die Beisetzung soll am Freitag (11.00 Uhr) auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof stattfinden. Bereits am Montag hatte es einen großen Trauerzug in Wien gegeben - dort war Peymanns Sarg einmal um das Burgtheater gefahren worden.

Der Theaterregisseur war im Juli im Alter von 88 Jahren gestorben. Lange hatte er das Burgtheater und später das Berliner Ensemble geleitet. Dort soll am 26. Oktober mit einer Matinee an ihn erinnert werden.