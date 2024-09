Mia Couto gewinnt renommierten Literaturpreis in Mexiko

Der mosambikanische Schriftsteller Mia Couto ist in Mexiko mit dem wichtigen FIL-Literaturpreis der internationalen Buchmesse von Guadalajara ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte den Autor des Romans «Das Geständnis der Löwin» für sein «herausragendes literarisches Werk» in portugiesischer Sprache, das die Aufmerksamkeit und Sensibilität für den afrikanischen Kontinent und seine historischen, kulturellen und geopolitischen Beziehungen wecke.

Der mit 150.000 US-Dollar (rund 135 Mio. Euro) dotierte Preis wird am 30. November bei der Eröffnung der Buchmesse von Guadalajara verliehen, der größten Literaturveranstaltung im spanischsprachigen Raum. Der 69-jährige Couto, der mit vollem Namen António Emílio Leite Couto heißt, gewann 2013 den angesehenen Camões-Preis, die wichtigste literarische Auszeichnung der portugiesischsprachigen Welt.

Die Bücher des 1955 in Beira in Mosambik als Sohn eines portugiesischen Ehepaares geborenen Romanciers, Dichters und Autors von Kurzgeschichten sind stark von brasilianischen Autoren wie Jorge Amado und Carlos Drummond de Andrade sowie vom lateinamerikanischen «Magischen Realismus» beeinflusst. Einige der Bücher Coutos erschienen auf Deutsch, darunter «Das Schlafwandelnde Land» (dipa, Frankfurt am Main 1994) und «Unter dem Frangipanibaum» (Unionsverlag, Zürich 2007).