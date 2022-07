"Kung Fu" auf Sky: Alle Infos zu Start, Folgen und Besetzung

"Kung Fu" läuft aktuell auf Sky. Start? Folgen? Besetzung? Alle Infos hier - auch zu Handlung, Trailer und Stream auf Wow.

"Kung Fu" ist das Remake der legendären gleichnamigen Serie aus den 1970er-Jahren mit David Carradine. Hier erfahren Sie alles zu den Themen Start, Folgen, Besetzung sowie Handlung. Und noch einiges mehr.

"Kung Fu": Wann war der Start bei Sky?

Die Serie gibt es seit Sonntag, 3. Juli 2022, auf Sky zu sehen. Sendetermin ist 20.15 Uhr bei Sky One, Wow sowie auf Sky Q.

Handlung: Worum geht es bei "Kung Fu"?

Die chinesisch-amerikanische Studentin Nicky Shen befindet sich in einer schwierigen Situation. Sie hat ihr Jurastudium geschmissen und reist nach China, um in einem Shaolin-Kloster für Frauen Kampfkunst zu lernen. Die Ermordung ihrer Lehrmeisterin aber ändert alles, und völlig verstört kehrt Nicky in ihre Heimatstadt San Francisco zurück. Als ihr Vater, ein Restaurantbesitzer, wegen hoher Schulden erpresst wird, besinnt sie sich auf ihre Kampfkünste. Mit ein paar Freunden von früher bietet sie den Kriminellen die Stirn, aber bald wird sie selbst zur Gejagten - die Mörderin ihrer einstigen Mentorin ist hinter ihr her...

Video: wetter.com

Anfang der 1970er-Jahre feierte "Kung Fu" mit David Carradine als eine der ersten Martial-Arts-Produktionen aus den USA riesige Erfolge. Nach einigen Film- und Serien-Sequels in den 80er- und 90er-Jahren holt der US-Sender The CW "Kung Fu" jetzt ins 21. Jahrhundert - mit einem großen Unterschied: Für das Gute kämpft mit Studentin Nicky Shen diesmal eine Frau als Kampfkunst-Kanone.

"Kung Fu" bei Sky: Die Folgen

"Kung Fu" hat 13 Episoden von jeweils etwa 42 Minuten. Nach dem Start werden sie in Doppelfolgen ausgestrahlt:

Folge 1: 03.07.22: "Pilot"

Folgen 2 und 3: 10.07.22: "Silence" und "Patience"

Folgen 4 und 5: 17.07.22: "Hand" und "Sanctuary"

Folgen 6 und 7: 24.07.22: "Rage" und "Guidance"

Folgen 8 und 9: 31.07.22: "Destiny" und "Isolation"

Folgen 10 und 11: 07.07.22: "Choice" und "Attachment"

Folgen 12 und 13:: 14.08.22: "Sacrifice" und "Transformation"

Besetzung der Hauptrollen: Welche Schauspieler sind im Cast von "Kung Fu"?

Olivia Liang als Nicky Shen

Shannon Dang als Althea Shen

Vanessa Kai als Pei-Ling Zhang

Kheng Hua Tan als Mei-Li Shen

Eddie Liu als Henry Yan

Jon Prasida als Ryan Shen

Gavin Stenhouse als Evan Hartley

Tzi Ma als Jin Shen

Yvonne Chapman als Zhilan

Regie führten unter anderem Hanelle Culpepper, Joe Menendez und America Young. Showrunnerin und Autorin ist Christina M. Kim. Executive Producers: Greg Berlanti, Christina M. Kim, Robert Berens, Sarah Schechter, Martin Gero, David Madden.

Stream von "Kung Fu" bei Sky

Außer der linearen TV-Ausstrahlung auf Sky One steht die Serie beim Streamingdienst Wow sowie auf Sky Q zum Abruf bereit.

Wow ist die neue Streaming-Plattform von Sky. Den Meisten dürfte der Dienst noch unter dem alten Namen Sky Ticket bekannt sein. Ein Abonnement bei Wow kostet monatlich 9,98 Euro und ist jederzeit kündbar.

"Kung Fu": Der Trailer zur Sky-Serie

Einen Trailer gibt es leider noch nicht. Sobald einer veröffentlicht wird, reichen wir ihn an dieser Stelle nach.