Für die Inflation kann die Kunst an sich ja nichts. Dass in jeder zweiten Dreizimmer-Wohnung über der Wohnlandschaft („Da können wir auch mal zu viert einfach rumfläzen“) elf Bauarbeiter ihre Beine über New York baumeln lassen, war im September 1932 nicht abzusehen. „Lunch atop a Skyscraper“ heißt die Fotografie, deren Druck hunderttausende Quadratmeter Raufaser ziert. Ein bisschen Kunst darf es schon sein, aber für ein bisschen mehr reicht es oftmals nicht.

Es kann sich nicht jeder einen Rembrandt oder einen anderen der Alten Meister über das u-förmige Ungetüm gegenüber des 60-zolligen-ultrahochauflösenden-Flachbild-Fernsehers hängen. Was schade ist, weil sich so eine Nachtwache vis-à-vis des perfekten Promidinners ganz gut machen würde. Wenn es nun so einen Rembrandt nicht nur am Stück, sondern auch geschnitten gäbe, wäre vielen Kunstfreunden geholfen. Oder vielleicht auch nicht, wie der britische Künstler Banksy vor wenigen Jahren eindrucksvoll bewies. Der ließ sein „Girl with a balloon“ 2018 bei einer Auktion schreddern. Drei Jahre später brachte das so geschredderte Mädchen mit Ballon rund 22 Millionen Euro ein (ungeschreddert: 1,2 Millionen Euro).

Auf Gewinn hat es Thomas S. Kaplan nicht abgesehen. Der Mann ist Milliardär und Kunstfreund. Seine Sammlung umfasst über 200 Werke zumeist niederländischer Meister, darunter 17 von Rembrandt van Rijn. Die Kinder von Kaplan haben kein Interesse an dem Besitz und so kam der 63-jährige zur Idee, die Kunst zu sozialisieren. Rembrandt für alle! Jeder soll ein Stück der Pinseleien kaufen können. Rein virtuell natürlich. Zu erwerben mittels einer eigenen Krypto-Währung: den Rembits. Große Kunst.