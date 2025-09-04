Dessau feiert 100 Jahre Bauhaus

Gastgeber, Festbier und Programm sind bereit - ab Donnerstag kann das 100. Jubiläum von Bauhaus in Dessau gefeiert werden. «Wir sind aufgeregt, weil wir bald das, was wir über Jahre intensiv vorbereitet haben, in die Welt bringen», sagt Bauhaus-Direktorin Barbara Steiner der Deutschen Presse-Agentur.

Zum Auftakt werde es laut, leise, emotional - «und hoffentlich auch berührend», kündigte Steiner an. Auf all die Jahre zurückzuschauen, werde auch bedeuten, dass nicht allen das gefällt, was zu sehen und zu erleben sein wird, sagt Steiner. «Aber auch das ist Bauhaus. Unterschiedliche Meinungen müssen ausgehalten werden. Sonst ist das Bauhaus-Erbe tot.»

1925 zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau. Seitdem wirkt es in der Stadt. Wer durch die Stadt in der Mitte Sachsen-Anhalts läuft, kann das kaum übersehen.

Von Dessau, Berlin und Weimar in die ganze Welt

Gegründet wurde das Bauhaus 1919 von Architekt Walter Gropius (1883-1969) im thüringischen Weimar. Aufgrund der politischen Verhältnisse (die konservative Regierung in Thüringen sah kommunistische Umtriebe an der Schule) zog die Einrichtung vor hundert Jahren nach Dessau um.

1926 erhielt das Bauhaus Dessau den offiziellen Status Hochschule für Gestaltung. 1932 wechselte es von Dessau nach Berlin, wo es 1933 von den Nazis geschlossen wurde.

Die Bauhäusler entwarfen vor allem Möbel, Leuchten, Schmuck und Gebrauchsgegenstände. Von Weimar, Dessau und Berlin aus strahlt die Schule in die ganze Welt. In Dessau sei man auf diese internationale Bekanntheit stolz, sagt der Oberbürgermeister der Stadt, Robert Reck (parteilos).

Dessau gönnt sich ein Bauhausbier

Was war Bauhaus früher und was ist es heute? Darum soll es also ab dem 4. September in Dessau unter dem Motto «An die Substanz» gehen. Für das große Fest gibt es sogar ein eigens kreiertes Bier - das Bauhausbier.

Geplant sind Ausstellungen, künstlerisches Programm, Konferenzen und Feste. Dabei wollen die Bauhäusler natürlich auch selbstkritisch werden, betont Steiner. «Wir wollen thematisieren, was man aus heutiger Sicht nicht mehr so machen könnte. Da reden wir zum Beispiel von Ressourcenverschwendung oder Umweltzerstörung.»

Zum Jubiläum sollen Gebäude zugänglich gemacht werden, die dem Publikum bislang verschlossen waren. Das Doppeljubiläum ist zwischen der Ankunft der Bauhäusler in Dessau 1925 und der Eröffnung des Bauhausgebäudes am 4. Dezember 1926 gespannt.

Der Bau aus Glas, Beton und Metall steht bis heute für die Bauhaus-Schule und gehört wie andere Bauhaus-Bauten zum Unesco-Welterbe.

