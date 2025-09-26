Icon Menü
Kurhessenbahn: Sperrung der Bahnstrecke zwischen Korbach und Volkmarsen

Kurhessenbahn

Sperrung der Bahnstrecke zwischen Korbach und Volkmarsen

Gleich mehrere Bahnübergänge und -unterführungen der Kurhessenbahn müssen erneuert werden. In den Herbstferien wird daher ein Teil der Strecke gesperrt.
Von dpa
    Gleich mehrere Übergänge über die Strecke der Kurhessenbahn müssen erneuert werden. (Archivbild)
    Gleich mehrere Übergänge über die Strecke der Kurhessenbahn müssen erneuert werden. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

    Fahrgäste der Kurhessenbahn müssen in den Herbstferien mit Behinderungen rechnen. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, wird die Strecke von Korbach bis Volkmarsen vom 4. Oktober bis 26. Oktober gesperrt.

    Grund seien umfangreiche Baumaßnahmen an mehreren Bahnübergängen und -unterführungen. Um die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, würden sie gebündelt durchgeführt, so die DB. Für die Zeit der Sperrung werde auf der Strecke ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

