Sperrung der Bahnstrecke zwischen Korbach und Volkmarsen

Fahrgäste der Kurhessenbahn müssen in den Herbstferien mit Behinderungen rechnen. Wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte, wird die Strecke von Korbach bis Volkmarsen vom 4. Oktober bis 26. Oktober gesperrt.

Grund seien umfangreiche Baumaßnahmen an mehreren Bahnübergängen und -unterführungen. Um die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, würden sie gebündelt durchgeführt, so die DB. Für die Zeit der Sperrung werde auf der Strecke ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.