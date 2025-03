Kurioser Fall in Maintal-Dörnigheim: Von einem Supermarkt-Parkplatz sind rund 450 Einkaufswagen gestohlen worden. Ihr Wert werde auf etwa 50.000 Euro geschätzt, teilte die Polizei in Offenbach mit. Wie die Diebe die Wagen am frühen Donnerstagmorgen weggeschafft hatten, war ebenso wie das Motiv der Tat zunächst unklar. Die Polizei hofft auf die Hinweise von Zeugen.

