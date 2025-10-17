Polizei findet Einbrecher bei Hinweisgeber in Nordhessen

Ein Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in Niedenstein hat zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz geführt. Ein Bewohner hatte kurz nach 1.00 Uhr einen lauten Knall gehört und der Polizei gemeldet, in einer Nachbarwohnung brenne Licht, obwohl der Mieter verreist sei, teilten Staatsanwaltschaft Kassel und Polizei gemeinsam mit.

Mehrere Streifenwagen umstellten daraufhin das Gebäude im Schwalm-Eder-Kreis. Die Beamtinnen und Beamten stellten fest, dass eine Türscheibe eingeschlagen und eine Wohnung im Erdgeschoss aufgebrochen worden war. Zudem seien verdächtige Geräusche zu hören gewesen. Bei der Durchsuchung des Gebäudes trafen die Einsatzkräfte schließlich auf zwei mutmaßliche Einbrecher - allerdings in der Wohnung des Hinweisgebers.

Männer sind polizeibekannt

Wie sich herausstellte, kannten sich die drei Männer und hatten am Vorabend gemeinsam Alkohol getrunken. Der Anrufer gab laut Polizei an, nicht bemerkt zu haben, wann seine Bekannten die Wohnung verlassen hatten. Einer der Männer soll versucht haben, den Hinweisgeber zu einer Falschaussage zu drängen und ihn aufgefordert haben, der Polizei zu sagen, sie hätten dort lediglich übernachtet. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,53 Promille.

Die Beamten stellten Einbruchswerkzeug und eine Münze unklarer Herkunft sicher. Ob und was aus der aufgebrochenen Wohnung entwendet wurde, ist noch unklar. Die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen im Alter von 20 und 38 Jahren wurden festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer Blutentnahme wurden sie entlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts auf Einbruchdiebstahl verantworten.